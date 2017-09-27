По губернаторской программе в Подмосковье установили 113 детских площадок

Жители отдыхают в сквере у детской площадки во дворе жилого дома. Архивное фото

Жители отдыхают в сквере у детской площадки во дворе жилого дома. Архивное фото

МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. На территории Московской области завершили монтаж 113 детских площадок по программе губернатора "Наше Подмосковье", средняя площадь детской площадки составляет около 450 квадратных метров, говорится в сообщении пресс-службы областного министерства жилищно-коммунального хозяйства.

В Московской области реализуется программа губернатора Андрея Воробьева "Наше Подмосковье" по установке современных игровых детских площадок, отмечается в материале.

"На сегодня подрядчики смонтировали 113 детских игровых комплексов, работы завершаются еще на 28 детских площадках — больше половины программы уже выполнено. Программа по установке детских игровых площадок выходит на финишную прямую, сегодня мы устанавливаем и вводим в эксплуатацию по несколько детских площадок в день", — сказал министр ЖКХ региона Евгений Хромушин.

По его словам, в этом году задействовано пять поставщиков детских площадок, поэтому есть широкий выбор тематики и набора игровых элементов. Производство всех элементов детских площадок, начиная от болтов и заклепок, заканчивая прорезиненным противоударным покрытием и сложной геометрией пластиковых форм горок и качелей, располагается в Подмосковье.

Как отмечается в материале, приоритетными направлениями реализации программы является установка детских комплексов в дотационных муниципальных образованиях, наукоградах, ЗАТО, бывших военных городках, которые были переданы в собственность муниципальных образований от министерства обороны РФ.