В поликлинике в Жуковском появится консультативно-диагностический центр

МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. К концу 2017 года в детской поликлинике Жуковской городской больницы планируют открыть консультативно-диагностический центр, в подобных центрах проводится широкий спектр диагностических процедур, говорится в сообщении пресс-службы первого заместителя председателя правительства Московской области Ольги Забраловой.

"В четвертом квартале 2017 года после завершения капитального ремонта ожидается открытие консультативно-диагностического центра в детской поликлинике Жуковской городской больницы", — сообщила Забралова.

Как отмечается в материале, открытие детских КДЦ проводится в рамках создания трехуровневой системы организации амбулаторно-клинической помощи. В них оказывают специализированную амбулаторную помощь по наиболее востребованным профилям: хирургии, урологии, травматологии, кардиологии, эндокринологии и другим. В центрах также проводится широкий спектр диагностических процедур, в том числе КТ и ЯМРТ.

"Детские КДЦ призваны повысить качество и доступность специализированной медицинской помощи. В них направляются пациенты для дополнительного обследования и лечения. За последние три года в Московской области мы открыли уже 18 таких учреждений", — подчеркнула первый зампред.