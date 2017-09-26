В Подмосковье утвердили среднюю стоимость квадратного метра жилья

МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. По итогам исследования рынка жилья в III квартале текущего года принят проект распоряжения "Об утверждении средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилья по муниципальным образованиям Московской области на IV квартал 2017 года". Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на Комитет по ценам и тарифам Подмосковья.

Для реализации второго этапа государственной программы Московской области "Жилище", подпрограммы "Социальная ипотека" применяется средняя рыночная стоимость одного квадратного метра жилья.

"Решению жилищных вопросов правительством Московской области уделяется особое внимание", — сказала Наталья Ушакова, председатель Комитета по ценам и тарифам.

Участие в региональных и федеральных программах позволило министерствам Подмосковья за два года приобрести 449 квартир: 45 из них для учителей и 108 для врачей.