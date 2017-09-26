В Реутове через месяц откроют детский технопарк

МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. В ноябре 2017 года в Реутове откроется детский технопарк "Изобретариум". Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на мэра города Станислава Каторова. Он уточнил, что согласно графику строительные работы должны завершиться до 25 октября. Ввод в эксплуатацию "Изобретариума" планируется на ноябрь 2017 года.

"На данный момент завершается благоустройство на территории объекта, продолжаются отделочные работы. Весь интерьер будет в единой стилистке — лофт", — уточнил Станислав Каторов.

Кроме того, по словам мэра Реутова, на крыше детского технопарка будут установлены тепловые и солнечные электростанции, с которыми будут взаимодействовать все тепловые системы "Изобретариума".

Детский технопарк строят без привлечения средств бюджета. Инвестор вложил в строительство объекта около 90 миллионов рублей. Располагаться детский технопарк будет в здании бывшего отдела ЗАГС на улице Ленина.