В Подмосковье появилась первая в истории секция по детскому следж-хоккею

МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. В Одинцове при поддержке благотворительного фонда Елены и Геннадия Тимченко открылась первая в Московской области детская секция по следж-хоккею. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на Министерство физической культуры и спорта Московской области.

В Центре хоккея и фигурного катания ждут детей в возрасте от семи до 14 лет с церебральным параличом и нарушением опорно-двигательного аппарата. Тренировки, а также экипировка и сани — бесплатные.

"Открытие секции — это открытие двери в увлекательный мир хоккея для детей с ограниченными возможностями здоровья. Важно также то, что тренировки будут проводиться бесплатно и все сопутствующие следж-хоккею атрибуты тоже будут выданы безвозмездно. Занятия будут проходить под руководством опытных тренеров, готовых научить начинающих спортсменов мастерству игры в хоккей", — сообщил министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков.

Открыта запись на пробное занятие по телефону +7(926)170-65-06 и электронной почте info@playsledgehockey.ru. Для записи необходимо указать имя и фамилию ребенка, дату рождения, медицинский диагноз, а также контактные данные одного из родителей.