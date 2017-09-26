Число нелегальных маршрутов в Подмосковье сократилось на 90% с начала года

МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. С начала 2017 года число нелегальных маршрутов в Подмосковье сократилось на 90%. В регионе прекращена деятельность 66 незаконных перевозчиков. Этого удалось добиться благодаря взаимодействию Минтранспорта Подмосковья, УГАДН по Московской области и ГИБДД. Нелегальные перевозки осуществлялись на 99 маршрутах 1045 транспортными средствами. Об этом сообщил телеканал "360".

Глава Министерства транспорта Подмосковья Игорь Тресков отметил, что проделана масштабная работа. Она позволила повысить безопасность и качество пассажирских перевозок.

"Мы продолжим борьбу с нелегалами. Наша цель — полностью ликвидировать возможность работы таких недобросовестных компаний, это залог безопасности перевозок пассажиров", — подчеркнул Тресков.

В результате проведенных мероприятий в Балашихе пресечена деятельность 11 нелегальных перевозчиков, в Люберцах — 14, в Щелковском районе — 8. Всего с незаконными переводчиками боролись в 24 муниципалитетах Подмосковья.

Министр транспорта Московской области заявил, что там, где ликвидируют нелегальные компании, появляются новые маршруты. Тресков подчеркнул, что благодаря обращениям граждан новые маршруты запускаются в тех районах, где есть дефицит транспортного сообщения.