В Московской области создали шесть новых природных заповедников

МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Постановления об организации шести новых особо охраняемых территорий (ООПТ) утвердили в Подмосковье, всего в этом году Минэкологии планировало создать 11 новых ООПТ, говорится в сообщении пресс-службы министерства экологии и природопользования региона.

"Новые заказники появились в Клинском, Солнечногорском, Дмитровском, Сергиево-Посадском районах, а также в Зарайске, Подольске, Наро-Фоминске. В каждом случае это или уникальные природные комплексы, или территории, где сохранились виды животных и растений, включенные в Красную книгу Подмосковья", — сообщил министр экологии и природопользования региона Александр Коган.

По его словам, в памятнике природы "Семь ключей" в Наро-Фоминске находятся единственные в Подмосковье пологие водопады высотой до 7 метров. Долина реки Волгуша и Парамоновский овраг — самая большая из новых ООПТ, имеет площадь почти 2,5 тысячи гектаров и расположена в Дмитровском районе.

"Здесь сохранились редкие виды птиц — хищники черный коршун, обыкновенный осоед и луговой лунь, а также кедровка европейская; обитают ручьевая минога и прыткая ящерица, которые также находятся на грани исчезновения", — отметил министр.

По данным пресс-службы, также в списке появившихся ООПТ — заказник "Попово болото и озеро" в Сергиево-Посадском районе, заказник "Дубровицкий лес" в Подольске, памятники природы "Широколиственный лес в излучине реки Осетр" и "Широколиственный лес на левом берегу реки Осетр" в Зарайске.

Всего в этом году Минэкологии планировало создать 11 новых ООПТ, постановление об одном из них было утверждено ранее, документы для еще четырех региональное правительство рассмотрит в ноябре, дополняется в сообщении.

Кроме того, в 2017 году ведомство планирует завершить работу по постановке на кадастр всех 235 ООПТ Московской области. Сегодня уже 159 можно увидеть на кадастровой карте в качестве зон с особыми условиями использования, заключается в материале.