В Подмосковье продали почти 10 тысяч тонн арбузов и дынь с начала сезона

МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. На бахчевых развалах в Московской области с начала сезона торговли продали около 10 тысяч тонн арбузов и дынь, средняя цена 1 килограмма арбуза составила 20-25 рублей, говорится в сообщении пресс-службы министерства потребительского рынка и услуг Московской области.

"В 2017 году на территории Московской области функционировало 407 точек по продаже бахчевых культур. По итогам мониторинга объемов продаж, на сегодняшний день на территории области реализовано более 9,7 тысячи тонн арбузов и дынь", — сообщил министр потребительского рынка и услуг региона Владимир Посаженников.

Он отметил, что по большей части арбузы и дыни предприниматели поставляли из Астраханской области и Республики Дагестан, в меньшей степени были представлены бахчевые из Краснодарского края и Ростовской области.

При этом, как показал мониторинг цен, средняя цена 1 килограмма арбуза составила 20-25 рублей, дыни "торпеда" — 50-60 рублей, дыни "колхозница" — 25-35 рублей. Кроме того, на бахчевых развалах можно было найти и более редкие сорта — желтые арбузы, дыни "эфиопка" и "ромашка".

"В этом году муниципалитеты максимально ответственно подошли к организации бахчевых развалов, разработав единый облик каждой такой торговой точки, а в ходе наших мониторингов, а также выездов общественных организаций количество нарушений торговли бахчевыми — минимальное", — отметил министр.