Щелковская компания по перевозке мусора оштрафована на 200 тысяч рублей

МОСКВА, 26 сен — РИА Недвижимость. Щелковская компания Экоинвест-Вторсырье", специализирующаяся на транспортировке мусора и его вторичной переработке, оштрафована на 200 тысяч рублей за нарушение правил обращения с отходами, говорится в сообщении министерства экологии и природопользования Московской области.

Инспекторы министерства совместно с правоохранительными органами проинспектировали территорию компании "Экоинвест-Вторсырье" после неоднократных обращений жителей, жаловавшихся на неприятные запахи со стороны улицы Заречной в Щелкове, где расположенa площадка для складирования и хранения коммунальных отходов, сообщается в документе. Как указывается в нем, в ходе рейда установлено, что мусор объемом более 1 тысячи кубометров вышел за пределы этого участка и располагается непосредственно на почве, без специально бетонного перекрытия и ограждения. "Площадь нарушенных земель составила 0,3 гектара. Также специалисты выявили, что стоянка и ремонт автомобильного транспорта и спецтехники осуществляется без соответствующей документации и не организована должным образом", — сказал министр экологии и природопользования Московской области Александр Коган, его слова приводятся в релизе.

В нем уточняется, что компания является самым крупным мусоровывозящим предприятием Щелковского района. По результатам расследования ООО привлечено к административной ответственности за несоблюдение правил обращения с отходами. Помимо штрафа в 200 тысяч рублей ООО "Экоинвест — Вторсырье" обязано в течение 4 месяцев скорректировать проектно-сметную документацию и оборудовать промзону в соответствии с природоохранными нормами.