В подмосковном Домодедово проведут капремонт участка Каширского шоссе

МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Специалисты проведут капремонт 4,5-километрового участка Каширского шоссе в городском округе Домодедово Подмосковья, шоссе планируют расширить до четырех полос, говорится в сообщении пресс-службы "Мосавтодора".

Как пояснил генеральный директор ГБУ МО "Мосавтодор" Владимир Цыцулин, состояние данного участка Каширского шоссе по результатам обследования признано неудовлетворительным. Зафиксирован значительный износ покрытия, поперечные и продольные трещины, колейность, разрушение кромок. На основании данных осмотра было принято решение о включении автодороги в программу капитального ремонта.

"По итогам конкурсных процедур определен подрядчик на капитальный ремонт Каширского шоссе на участке с 51,5 по 56 километр в городском округе Домодедово. Протяженность участка капитального ремонта — 4,5 километра. Количество полос движения будет увеличено до четырех (по две в каждом направлении), что позволит увеличить пропускную способность шоссе. Перспективная интенсивность движения составит порядка 60 тысяч автомобилей в сутки", — отмечается в сообщении.

По данным пресс-службы, капремонт осуществляется в рамках госпрограммы Московской области "Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса" с финансированием из дорожного фонда региона. Заказчиком выступает ГБУ Московской области "Мосавтодор", подрядчиком — АО "Стройтрансгаз". Работы по капремонту автодороги будут осуществляться поэтапно, без перерывов движения транспортного потока. Стоимость работ составляет 568,5 миллионов рублей. Продолжительность капитального ремонта — девять месяцев.

Как отмечается в материале, в ходе капремонта выполнят переустройство инженерных сетей, реконструкцию трех водопропускных труб и строительство одной новой, строительство локальных очистных сооружений, а также реконструкцию моста через реку Сушку протяженностью 18 метров. Для обеспечения транспортной связи ремонтируемой дороги с прилегающими территориями и существующей дорожной сетью предусматривается ремонт 21 примыкания.