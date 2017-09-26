В Подмосковье заканчивают уборку семян лука элитных российских сортов

МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Уборка семян лука элитных российских сортов завершается в хозяйстве "Озеры" в одноименном городском округе Подмосковья, говорится в сообщении пресс-службы министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

"Всего в хозяйстве около 25 гектаров семенных посевов элитных отечественных сортов лука "Мячковский" и "Глобус". Уборка близится к завершению. Урожайность семян этой ценной сельскохозяйственной культуры — более 200 килограммов с гектара", — сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Андрей Разин.

В материале отмечается, что на полях хозяйства работает специализированная техника отечественного производства.

Ранее Разин отмечал, что это единственное в Подмосковье хозяйство, которое занимается промышленным выращиванием лука-севка. К 2020 году сельхозпредприятие планирует произвести около 10 тысяч тонн лука-севка, а это более 50% объема ввозимого в страну лука.