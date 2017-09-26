Воробьев стал 3-м в рейтинге глав регионов РФ по упоминаемости в соцмедиа

МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. В топ-3 медиарейтинга глав регионов России по упоминаемости в соцмедиа за август 2017 года вошел губернатор Московской области Андрей Воробьев, говорится в сообщении пресс-службы компании "Медиалогия".

Согласно приведенным данным, первую строчку рейтинга занял глава Чечни Рамзан Кадыров, на второй оказался мэр Москвы Сергей Собянин, третье место — Воробьев, четвертое — глава Крыма Сергей Аксенов, а глава Татарстана Рустам Минниханов замкнул пятерку лучших, дополняется в сообщении.

В материале отмечается, что Воробьев совместно с зампредом правительства РФ Ольгой Голодец и первым зампредом правительства Подмосковья Ольгой Забраловой посетили областной центр материнства и детства в городе Наро-Фоминске.

Также СМИ сообщали, что губернатор Подмосковья посетил "Лагерь героев" в подмосковном парке "Патриот". Помимо этого, обсуждались другие рабочие визиты губернатора по городам Подмосковья, заключается в сообщении.