Детская секция по следж-хоккею открылась в подмосковном Одинцово

МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Первая в Московской области детская секция по следж-хоккею открылась в Одинцово, тренировки будут проводиться бесплатно, говорится в сообщении пресс-службы министерства физической культуры и спорта Подмосковья.

"На занятия в Центр хоккея и фигурного катания приглашаются дети от 7 до 14 лет с церебральным параличом и нарушением опорно-двигательного аппарата. Тренировки будут проводиться на бесплатной основе, бесплатно также будут выданы сани и экипировка", — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, занятия будут проходить по понедельникам с 14:15 до 15:15 по адресу: город Одинцово, улица Молодежная 15. Записаться на пробное занятие можно по телефону: +7 926 170 65 06 и электронной почте: info@playsledgehockey.ru, указав в письме фамилию, имя, медицинский диагноз и дату рождения ребенка, а также контактные данные одного из родителей.

"Открытие секции — это открытие двери в увлекательный мир хоккея для детей с ограниченными возможностями здоровья. Важно также то, что тренировки будут проводиться бесплатно и все сопутствующие следж-хоккею атрибуты тоже будут выданы безвозмездно. Занятия будут проходить под руководством опытных тренеров, готовых научить начинающих спортсменов мастерству игры в хоккей", — отметил министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков.