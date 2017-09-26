В Пушкино строят новое здание музыкального колледжа

МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. В подмосковном городе Пушкино приступили к строительству нового здания музыкального колледжа имени Прокофьева, площадь объекта составит порядка 6 тысяч квадратных метров, говорится в сообщении пресс-службы Главгосстройнадзора Московской области.

"В Главгосстройнадзор Московской области через региональный портал государственных и муниципальных услуг поступило извещение о начале строительства Московского областного музыкального колледжа имени Прокофьева", — говорится в сообщении.

По словам начальника Главного управления государственного строительного надзора Московской области Руслана Тагиева, здание будет состоять из трех функциональных блоков: музыкального колледжа на 250 студентов, музыкальной школы на 300 учащихся, и центрального блока, в состав которого войдет концертный зал на 300 посадочных мест. Объект возводится на улице Писаревской в городе Пушкино.

Как отмечается в материале, в пятиэтажном здании будут размещены учебные классы, репетиционные помещения, концертный зал, ряд административных и бытовых помещений. Площадь объекта составит порядка 6 тысяч квадратных метров. Для физического развития предусмотрена спортивная площадка для игры в волейбол и баскетбол. Также проектом предусмотрено озеленение прилегающей территории, установка малых архитектурных форм.

"Надзор за строительством данного объекта ведет отдел №5 Главгосстройнадзора. Составлена программа плановых проверок, назначен ответственный инспектор. Планируемый срок окончания строительства — четвертый квартал 2018 года", — добавил Тагиев.