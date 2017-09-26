В Ногинском районе Подмосковья завершили строительство жилого дома

МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Специалисты Главгосстройнадзора Московской области проводят итоговую проверку жилого дома со встроенно-пристроенным детским садом в Ногинском районе Подмосковья, застройщик подал извещение об окончании работ, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.
"Застройщик жилого дома со встроенно-пристроенным детским садом в Ногинском районе подал извещение об окончании строительства. После проведения проверки и устранения всех замечаний будет решаться вопрос о выдаче ЗОС (заключение о соответствии проектной документации и техническим регламентам)", — отмечается в сообщении.
По данным пресс-службы, дом возведен на улице Чехова в города Старая Купавна Ногинского района. Строительство осуществляется за счет средств инвестора. Застройщиком выступает ООО "Аквацентр".
Площадь квартир — 11318 квадратных метров. Встроенно-пристроенный детский сад рассчитан на 80 мест, дополняется в сообщении.
В пресс-релизе отмечается, что на прилегающей территории оборудована гостевая стоянка для автомобилей, детские и спортивные площадки, места для отдыха. В проекте учтены требования доступности для маломобильных групп населения.
Как сообщил начальник Главного управления государственного строительного надзора Московской области Руслан Тагиев, проверка на объекте завершится 9 октября.