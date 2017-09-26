В Московской области запустили 18 водозаборных узлов

МОСКВА. 16 СЕН — РИА Новости. В рамках губернаторской программы "Чистая вода" в Московской области с начала 2017 года ввели в эксплуатацию 18 новых и модернизированных Аводозаборных узлов (ВЗУ), говорится в сообщении пресс-службы заместителя председателя правительства Подмосковья Дмитрия Пестова.

"С начала 2017 года в рамках губернаторской программы "Чистая вода" введено в эксплуатацию 18 новых и модернизированных водозаборных узла. Больше всего новых и модернизированных объектов появилось в Луховицах (5 ВЗУ), Павловском Посаде (4 ВЗУ), Можайском районе (2 ВЗУ)", — сказал Пестов.

По данным пресс-службы, на всех новых водозаборных узлах устанавливаются современные станции водоподготовки. Такие же станции оборудуются в рамках модернизации действующих ВЗУ. Воду на этих объектах обезжелезивают, осветляют, смягчают (очищают от кальция, магния, фтора и других веществ), удаляют бактерии.

Именно благодаря этим процессам до потребителя доходит вода, отвечающая установленным санитарным стандартам, дополняется в сообщении.

"Всего в 2017 году планируется построить и модернизировать не менее 100 объектов водоснабжения. Уровень обеспеченности водой нормативного качества за год вырастет с 91,5% до 93%. Задача областного правительства на ближайшие годы — довести уровень обеспеченности водой нормативного качества из централизованных источников водоснабжения практически до 100%", — отметил Пестов.