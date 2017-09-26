В Красногорске откроют Академию хоккея имени Петрова в 2018 году

КРАСНОГОРСК (МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ), 26 сен — РИА Недвижимость. Академию хоккея имени олимпийского чемпиона Владимира Петрова откроют в Красногорске в 2018 году, передает корреспондент РИА Недвижимость.

Строительство ледовой арены в Красногорске началось в середине сентября. Ход работ на строительной площадке проинспектировал губернатор Московской области Андрей Воробьев. Представитель застройщика рассказал об этапах строительства и изменениях, внесенных в первоначальный проект — из-за сложных неоднородных грунтов на месте стройплощадки было принято решение расположить фундамент на свайном основании. На сроках сдачи объекта такое решение не скажется, считает застройщик.

Из материалов презентации следует, что в спорткомплексе будет организована хоккейная зона с тренировочной ледовой ареной, спортзалом для игровых видов спорта, тренажерным залом, прокат коньков. Пропускная способность — 170 человек в смену.

По словам главы города Красногорска Радия Хабирова, спортивный комплекс удачно впишется в инфраструктуру города — рядом расположены футбольный стадион "Зоркий" и физкультурно-оздоровительным комплекс "Зенит". Министр спорта Московской области Роман Терюшков добавил, что на строительство ледовой арены из бюджетов разных уровней выделено 730 миллионов рублей.

Академии хоккея будет присвоено имя легендарного красногорского спортсмена Владимира Петрова, скончавшегося в феврале 2017 года. Предложение об открытии академии выдвинул сам Владимир Петров на заседании Совета при президенте по развитию физкультуры и спорта, проходившем в Казани в 2016 году. Владимир Путин идею поддержал.