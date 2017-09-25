Несколько поездов маршрута "Москва - Крюково" продлят до Твери и Клина

МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Ряд пригородных поездов, следующих по маршруту из Москвы в Крюково, продлят до Твери и Клина. В выходные начнет курсировать новый скорый поезд "Ласточка", следующий по маршруту "Москва — Клин". Об этом со ссылкой на пресс-службу Московско-Тверской пригородной пассажирской компании (МТ ППК) сообщил телеканал "360".

"С 4 октября 2017 года некоторые поезда АО "МТ ППК", курсирующие на участке "Москва — Крюково", будут следовать до станции "Клин" с остановкой на станции "Подсолнечная". Помимо этого, в вечерний час пик по рабочим дням еще один скорый пригородный поезд "Ласточка" будет продлен от станции "Крюково" до Твери", — сообщили в МТ ППК.

До Клина будет продлена "Ласточка" № 7342. Она будет отправляться в будние дни в 16:51 со столичного Ленинградского вокзала, а прибывать в 17:50. Также до Клина будет ехать поезд № 6404. Отправляться с Ленинградского вокзала он будет в 08:26, а прибывать — в 10:01.

Скорый поезд "Ласточка" № 7351 будет отправляться из Клина в 18:27, на Ленинградском вокзале он будет в 19:24. В выходные курсировать будет "Ласточка" № 7331. Время отправления — 12:28, прибытия — 13:24. Электричка № 6405 будет отходить в 11:03, а в пункте назначения окажется в 12:43.

"Ласточка" № 7348 будет продлена до Твери. Отправление — в 17:45, прибытие — в 19:24. От Твери скорый поезд № 7363 будет отходить в 20:20, прибывать в столицу — в 22:26.

Дополнительную "Ласточку" № 7136 пустят из Москвы в Клин. Время отправления с Ленинградского вокзала столицы — 10:35, прибытия в Клин — 11:35.