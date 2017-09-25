Работы по благоустройству Сергиева Посада продлятся еще минимум 7-10 лет

СЕРГИЕВ ПОСАД (МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ), 25 сен — РИА Недвижимость. Работы по благоустройству центральной части Сергиева Посада продлится еще как минимум 7-10 лет, сообщил журналистам губернатор Московской области Андрей Воробьев.

"Сейчас мы разработаем техзадание на реконструкцию Сергиева Посада. Я думаю, что в начале следующего года мы объявим конкурс уже на концептуальную реконструкцию. Я думаю, что работы тут будут рассчитаны как минимум на 7-10 лет", — сказал глава региона. Он отметил, что результатом этой работы станет увеличение потока туристов.

"Это большая плановая работа, которая позволит каждый год привлекать сюда еще больше туристов. Это очевидно скажется на экономике территории", — сказал Воробьев.

По оценкам экс-главы Сергиево-Посадского района, депутата Госдумы Сергея Пахомова, преобразования будут осуществляться на территории 150-200 гектаров вокруг Троице-Сергиевой Лавры.

Обсуждение планов по дальнейшему благоустройству центральной части города проходило в понедельник на выездном совещании с руководящим составом правительства региона. По проекту реконструкции в центральной части города в ближайшие годы появятся дополнительные пешеходные зоны, велодорожки, фонтаны и скверы.