Более 400 боеприпасов времен ВОВ обезвредили в Подмосковье с начала года

МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Взрывотехники Московской области уничтожили свыше 400 боеприпасов времен Великой Отечественной войны с начала 2017 года, говорится в сообщении пресс-службы заместителя председателя правительства Подмосковья Дмитрия Пестова.

"С начала 2017 года взрывотехниками "Мособлпожспаса" на территории Подмосковья найдено и обезврежено 420 различных боеприпасов времен Великой Отечественной войны. Самые распространенные среди опасных находок — артиллерийские снаряды, авиабомбы, инженерные боеприпасы, минометные мины и патроны", — отмечается в сообщении.

В материале уточняется, что по статистике наибольшее количество выездов спасатели осуществляет в теплое время года, что связано с активизацией строительных, дорожных и дачных работ. Периодически снаряды находят в лесном массиве.

Чаще всего спасатели выезжают в те районы Московской области, где в годы Великой Отечественной войны шли ожесточенные бои за Москву — Можайский, Волоколамский, Лотошинский, Солнечногорский, Клинский, а также в Рузский и Наро-Фоминский городские округа, дополняется в сообщении.

По данным пресс-службы, процедура извлечения и уничтожения опасных находок отработана до мельчайших деталей. Место опасной находки оцепляют сотрудники полиции, потом к работе приступают взрывотехники. После извлечения боеприпасов из земли специалисты складывают их в специальный контейнер и вывозят в безопасное место для дальнейшего уничтожения.

"В случае обнаружения боеприпаса необходимо незамедлительно сообщить о находке по единому номеру "112". Нельзя трогать и тем более пытаться самостоятельно обезвредить обнаруженное устройство. Также до приезда специалистов необходимо исключить доступ к опасному предмету людей, особенно детей и подростков" — отметил Пестов.