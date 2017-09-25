Несколько новых гостиниц построят в Сергиевом Посаде к ЧМ-2018

СЕРГИЕВ ПОСАД (МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ), 25 сен — РИА Недвижимость. Несколько новых гостиниц будет построено в Сергиевом Посаде в рамках подготовки к чемпионату мира по футболу 2018 года.

В рамках реализации проекта по созданию туристского кластера в Сергиевом Посаде планируется построить 26 объектов туристской и обеспечивающей инфраструктуры. "В планах — строительство 4 новых гостиниц с общим номерным фондом в 405 номеров. Дополнительно в 2018-2019 годах запланировано строительство базы отдыха в районе деревни Машино, создание рекреационной зоны и спортивной базы с коттеджами для отдыха вблизи деревни Голыгино", — сообщили агентству в пресс-службе губернатора и правительства Московской области.

В 2017 году за счет средств федерального, областного и муниципального бюджетов в Сергиево-Посадском районе будет проведено благоустройство пешеходных зон, ведущих от ж/д и автовокзалов к объектам туристского показа, добавил собеседник агентства.

Показателем эффективности кластера станет увеличение туристского и экскурсионного потока в Сергиево-Посадский район в 2018 году до 2,5 миллионов туристов в год. Сегодня поток туристов и экскурсантов составляет 1,5 миллиона человек, отметил он.

В понедельник губернатор Московской области Андрей Воробьев проведет выездное совещание с руководящим составом правительства региона. На совещании будут рассмотрены вопросы повышения туристического потенциала города и развития инфраструктуры.

В настоящее время в районе функционируют 45 гостиниц на 4 тысячи койко-мест, 51 кафе и ресторан. В планах строительство крупной сетевой гостиницы в Сергиевом Посаде, развитие малого бизнеса в сфере оказания услуг и общепита.