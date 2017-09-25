В Сергиевом Посаде откроется двухъярусная смотровая площадка

СЕРГИЕВ ПОСАД (МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ), 25 сен — РИА Недвижимость. Двухъярусная смотровая площадка откроется в подмосковном Сергиевом Посаде после реконструкции пешеходной зоны, передает корреспондент РИА Недвижимость.

Ход реализации программы реконструкции Сергиева Посада обсудили на совещании "Туристический кластер — новый вектор развития" под председательством губернатора Московской области Андрея Воробьева. По проекту реконструкции в Сергиевом Посаде планируется объединить Красногорскую и Советскую площади и бульвар Кузнецова в единое пешеходное пространство, часть улицы 1-й Ударной армии от храма Петра и Павла до Красногорской площади будет расширена до 10 метров, улицу Сергиевскую сузят для автомобилей до одной полосы, расширив пешеходную часть, на улице Вознесенской появится велосипедная дорожка. Популярная у туристов и паломников Смотровая площадка на Блинной горе будет реконструирована и станет двухъярусной.

Глава региона, выступая на совещании, отметил, что масштабная реконструкция дорожной инфраструктуры и рекреационных зон в городе началась 3 года назад. "К празднованию 700-летия Сергия Радонежского в городе была реализована большая федеральная программа, что дает нам возможность дальше искать способы привлечения туристов в Сергиев Посад", — сказал губернатор. Он отметил, что ежегодный прирост туристического потока в город составляет 10%.