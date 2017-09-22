В Жуковском состоится всероссийский парад коммунальной техники

МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Парад уборочной техники состоится в крупных городах Подмосковья 23 сентября в рамках всероссийского парада. Старт ему даст в Жуковском заместитель министра строительства и жилищно‐коммунального хозяйства РФ Андрей Чибис. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на Министерство ЖКХ региона.

Всего в параде в Московской области примут участие порядка двух тысяч машин, закупленной в рамках губернаторской программы финансовой помощи муниципалитетам региона. Цель парада — проверить готовность уборочной техники к зимнему периоду, а также продемонстрировать всю мощь коммунального комплекса, его готовность к бесперебойной работе.

Подмосковные власти с каждым годом закупают все больше необходимой техники. В течение последних лет острая проблема нехватки уборочной техники в регионе была решена. Так, в этом году было закуплено почти 270 единиц техники, тогда как в 2014 году — всего 194 единицы. Общее количество переданной уборочной техники составило более 1,5 тысячи единиц, практически вся она подключена к системе ГЛОНАСС, рассказал министр ЖКХ Московской области Евгения Хромушин.

Всероссийский парад коммунальной техники ежегодно проводится по инициативе Минстроя России.