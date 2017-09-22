Губернатор Московской области посетил выставку машиностроения в Ульяновске

МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев перед заседанием президиума Госсовета в Ульяновске посетил выставку, посвященную развитию пассажирских перевозок в стране, сообщил телеканал "360".

На выставке представлены новинки железнодорожного транспорта. Среди образцов, выставленных на экспозиции, есть и наземный общественный транспорт: электробусы, машины для перевозки детей и так далее. Отечественная конструкторская школа представила новую разработку — метропоезд из серии "Москва". Он изготавливается в Мытищах, на заводе "Метровагонмаш".

Состав считают одним из самых безопасных, экономичных, надежных и комфортабельных в мире. В его конструкции сквозные широкие проходы в вагонах, обновленная система информирования пассажиров, электронные табло, которые могут транслировать ТВ, USB-розетки для зарядки гаджетов, сенсорные экраны, на которых пассажиры сами смогут прокладывать маршрут. В поезде установлена система автоведения, то есть поезд сможет ездить по маршруту без машиниста.

Среди новых автобусов одно из ведущих мест занимают ЛИАЗы. Их собирают в подмосковном Ликино-Дулево.

Всеобщее внимание привлекла новинка Демиховского машиностроительного завода — электропоезд ЭП 2Д. Его комплектация — это всего два вагона. Она очень востребована на маршрутах в отдаленных уголках страны. В 2016 году завод выпустил 11 таких составов, до конца текущего года на маршрутах появятся еще 27 электричек.