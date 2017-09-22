Соревнования по адаптивному детскому роллер-спорту пройдут в Подмосковье

МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Первые в Московской области "Старты мечты" по адаптивному роллер-спорту для детей с ограниченными возможностями здоровья пройдут в подмосковном Одинцове в парке отдыха имени Ларисы Лазутиной 23 сентября, говорится в сообщении пресс-службы министерства физической культуры и спорта региона.

"Соревнования проводятся для детей с церебральным параличом, синдромом Дауна, аутизмом, нарушением слуха и зрения. Участники будут состязаться на обычных роликовых коньках, а для тех, кому физические возможности этого не позволяют, разработаны специальные адаптивные ролики", — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, гостями турнира также станут известные медийные личности и спортсмены: лыжница Лариса Лазутина, фигуристка Ирина Слуцкая, гимнаст Алексей Немов, телеведущая Светлана Зейналова, музыкант Игорь Бутман и другие. Эти люди будут соревноваться друг с другом за звание сильнейшей команды на "Матче всех звезд".

Также все желающие могут стать участниками мастер-классов под руководством профессиональных инструкторов программы "Лыжи мечты. Лето". Вести соревнования будут Светлана Зейналова и актер и основатель программы "Лыжи мечты" Сергей Белоголовцев, дополняется в сообщении.

"Спорт должен быть доступен каждому, потому что для многих занятия спортом и физической культурой — это важнейшая часть жизни. Подмосковье, в свою очередь, делает все, чтобы каждый, кто захотел посвятить жизнь спорту, не испытал на своем пути лишних трудностей", — отметил министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков.

По его словам, в регионе проводится усовершенствование инфраструктуры, установка пандусов, лифтов и других приспособлений для доступа людей с ограниченными возможностями здоровья к спортивным объектам.

"Наши спортсмены — паралимпийцы, сурдлимпийцы — успешно защищают цвета национального флага на международных соревнованиях. И такие мероприятия, как "Старты мечты", мы тоже очень поддерживаем, так как здесь дети смогут перебороть трудности и посостязаться в любимом деле", — заключил министр.