В подмосковном Клину на выходных пройдет ярмарка "Ценопад"

МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Жители Клина на предстоящих выходных смогут посетить социальную ярмарку "Ценопад", где подмосковные фермеры и производители предложат жителям качественные продукты по сниженным ценам, говорится в сообщении пресс-службы министерства потребительского рынка и услуг Московской области.

"На "Ценопаде" в Клину производители представят весь необходимый продовольственный ассортимент — мясную и молочную продукцию, колбасы, рыбу, сладости, хлебобулочные изделия, травяные чаи и напитки. По уже сложившейся традиции, на ярмарке будет действовать акция "Ценопадный продукт", которая распространится на 15 позиций", — сообщил министр потребительского рынка и услуг региона Владимир Посаженников.

Как отмечается в материале, с дополнительной скидкой можно будет приобрести рыбу, колбасы, сыр, красную икру, консервы, а также сладости.

По данным пресс-службы, в эти выходные на ярмарке будут широко представлены непродовольственные товары: текстиль для дома, трикотаж, теплая мужская и женская одежда, а также авторская одежда. Постоянный участник "Ценопадов" — благотворительная организация "Мы вместе" предложит поделки, игрушки, кухонную утварь ручной работы.