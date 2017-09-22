Спецтехнику арестовали в Дмитровском районе за незаконную добычу торфа

МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. В Дмитровском районе Подмосковья наложили арест на четыре экскаватора и три трактора, которые вели незаконную добычу торфа, говорится в сообщении пресс-службы министерства экологии и природопользования Московской области.

По данным пресс-службы, сотрудники эконадзора Московской области совместно с ФСБ пресекли нелегальную добычу торфа в Яхромской пойме у деревни Подмошье Дмитровского района. Площадь участка нарушенных земель составила примерно 5 гектаров.

"В ходе рейда были арестованы четыре экскаватора и три самосвала, заведено административное делопроизводство за пользование недрами без лицензии. Штраф для юридических лиц в этом случае предусмотрен до 1 миллиона рублей", — сказал министр экологии и природопользования региона Александр Коган.

Он добавил, что в ходе рейда проведены маркшейдерские и гранулометрические исследования с целью определения объема добытого полезного ископаемого и расчета причиненного недрам вреда, дополняется в сообщении.

Результаты экспертизы будут направлены в правоохранительные органы для возбуждения уголовного дела, заключается в материале.