В отборочном этапе Ночной хоккейной лиги поучаствуют 57 подмосковных команд

МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. В Московской области 23 сентября состоится отборочный этап VII всероссийского фестиваля среди любительских команд Ночной хоккейной лиги, в нем примут участие около 60 региональных любительских хоккейных команд, говорится в сообщении пресс-службы министерства физической культуры и спорта Подмосковья.

По данным пресс-службы, первый матч отборочного тура состоится в Электростали. В ледовом дворце имени Анатолия Ионова местная команда "Восток" примет "Игумово" из Раменского района.

"Всего в отборочном этапе примут участие 57 подмосковных команд, которые сразятся в дивизионах "40+" и "18+", подразделенных на четыре областные конференции: "Восток", "Юг", "Запад" и "Север", — говорится в сообщении.

Ночная хоккейная лига — чемпионат среди любительских хоккейных команд, который был основан 15 декабря 2011 года по указу президента России Владимира Путина. Турнир объединяет тысячи любителей хоккея по всей стране. Финальные игры проводятся в Сочи, заключается в материале.