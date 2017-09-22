В подмосковном Королеве создали план благоустройства с веткой легкого метро

МОСКВА, 22 сентября — РИА Недвижимость. План благоустройства микрорайона Первомайский в подмосковном Королеве с веткой легкого метро разработали в городской администрации, сообщается на сайте "Радио-1".

"Район в ужасном состоянии — на площади 80 гектаров находится ветхий фонд, это 27 одно-, двух-, и трехэтажных домов", — приводятся на портале слова заместителя главы администрации городского округа Королев Олега Даниленко.

По словам чиновника, ветхий жилой фонд подлежит сносу. Также Даниленко отметил неэффективность использования территории: в микрорайоне нет школы, больницы, поликлиники, спортивных сооружений.

При комплексном развитии микрорайона, план которого разработали в королевской администрации, появится инвестор, будут построены две новые школы на 1,6 тысячи мест, детские сады на 650 мест, два физкультурно-оздоровительных комплекса и поликлиника на 200 посещений в смену, поделился планами Даниленко.

Также, по словам замглавы администрации, в Первомайском появятся благоустроенная набережная реки Клязьмы, легкое метро из Ивантеевки в Мытищи, храм и большая парковая зона.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье для решения транспортных проблем появится общественный транспорт по типу легкого метро. Проект планируется реализовать до 2020-2025 года, новая структура свяжет крупные города региона со столицей. Конечные станции будут расположены в Балашихе, Раменском, Домодедове. Одинцове, Фрязине и других городах ближнего Подмосковья.

Смета проекта составит порядка 240 миллиардов рублей. Отличаться от электричек составы легкого метро будут уменьшенным количеством вагонов и меньшим интервалом следования — 3-4 минуты в часы пик.