Налоговые каникулы для впервые зарегистрированных ИП предложили продлить

МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Московская областная дума предложила продлить налоговые каникулы до 2021 года для впервые зарегистрированных индивидуальных предпринимателей. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на председателя комитета Мособлдумы по вопросам бюджета, финансовой и налоговой политики Тараса Ефимова.

Он сообщил, что в текущих условиях впервые зарегистрированные ИП не оплачивают стоимость патента в течение двух налоговых периодов.

"В Московской области налоговые каникулы введены до конца 2017 года. Федеральное законодательство позволяет регионам продлить налоговые каникулы до 1 января 2021 года", — заявил Ефимов. Он также отметил, что данная мера является востребованной.