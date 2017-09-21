Средняя зарплата подмосковного врача до конца года вырастет на 12%

МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. В Московской области к концу года средняя зарплата врача повысится на 12,16%, сообщил телеканал "360" со ссылкой на Министерство здравоохранения региона.

Кроме того, к концу 2017 года в Подмосковье повысятся зарплаты среднего и младшего медицинского персонала. Как уточнил Дмитрий Марков, министр здравоохранения Московской области, средняя зарплата врача в Подмосковье повысится до 83 тысяч рублей. Марков уточнил, что по среднему медицинскому персоналу планируется увеличение заработной платы до 46 тысяч рублей (на 12,2%), а по младшему медицинскому персоналу — на 31,25% до 42 тысяч рублей.

В настоящий момент, по словам главы регионального Минздрава, подмосковный врач в среднем получает 74 тысячи рублей в месяц, зарплата среднего медицинского персонала составляет 41 тысячу рублей, младшего медицинского персонала — 32 тысячи рублей в месяц.