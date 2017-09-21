В подмосковной Ивантеевке до конца года сдадут новый дом

МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Строительство нового жилого дома ведется в подмосковной Ивантеевке, все работы планируют завершить в четвертом квартале текущего года, говорится в сообщении пресс-службы Главгосстройнадзора Московской области.

Инспекторский состав Главгосстройнадзора Московской области провел очередную проверку строительства жилого дома №7, расположенного на улице Школьная в городском округе Ивантеевка, отмечается в материале.

"В настоящее время на объекте завершаются работы по устройству кровли, ведется монтаж оборудования индивидуального теплового пункта, идут работы и по благоустройству территории. Строительство в графике. <…> Плановое завершение строительных работ в четвертом квартале 2017 года", — приводятся в материале слова начальника Главного управления государственного строительного надзора Московской области Руслана Тагиева.

По данным пресс-службы, площадь 17-этажного жилого дома составляет 23 тысячи квадратных метров. В ходе проверки инспекторским составом установлено, что нет подтверждения уплотнения грунтового основания проездов, также не была представлена документация о качестве применяемых материалов по утеплению кровли. Участникам строительства будет выдано предписание, сроком устранения до 13 октября.