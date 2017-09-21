В Подмосковье фабрика "Смена" восстановит 30% поголовья птиц к 2018 году

МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. В Сергиево-Посадском районе Подмосковья поголовье на птицефабрике "Смена", пострадавшей из-за птичьего гриппа в феврале, к 2018 году составит 60 тысяч птиц, что составляет около 25-30% от поголовья на момент выявления заболевания, сообщил глава района Михаил Токарев.

Вирус птичьего гриппа был выявлен на сергиево-посадской птицефабрике "Смена" в феврале 2017 года. Из-за вспышки болезни на предприятии было уничтожено почти все поголовье птиц — более 210 тысяч голов. 14 июля карантин на предприятии сняли, но ввели ограничение на вывоз инкубационного яйца и живой птицы всех видов в другие хозяйства в течение трех месяцев.

"Ученые, сотрудники птицефабрики под руководством ФАНО (Федеральное агентство научных организаций — ред.) смогли добиться сохранения уникального племенного ядра: на сегодняшний день это порядка 5 тысяч образцов. Все переживали, что на территории России эти виды погибнут, поскольку их негде будет взять. Сейчас мы открыли две дополнительные площадки, которые не попали под карантин, и в каждую вложено по 12 миллионов рублей. К концу года откроются еще девять дополнительных площадок, и поголовье птиц на 1 января составит 60 тысяч штук", — сказал Токарев сообщил в интервью официальному порталу правительства Московской области.

По его словам, таким образом, к началу 2018 года будет восстановлено поголовье на 25-30%. В следующем году птицефабрика сможет выйти на прежний уровень.

"Около 90 человек уволились с предприятия. Предприятие федеральное, поэтому повлиять на события, происходящие на нем, мы можем только в отсроченной перспективе", — добавил Токарев.

Он также уточнил, что Федеральное агентство научных организаций приняло решение выделить средства на восстановление поголовья птиц на предприятии.