В Кашире на модернизацию водоснабжения направят более 55 млн рублей

МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. В рамках программы "Чистая вода" в подмосковном городском округе Кашира модернизируют водоснабжение, на эти цели выделят более 55 миллионов рублей, говорится в сообщении пресс-службы министерства ЖКХ Московской области.

"Для модернизации систем водоснабжения в Кашире будет направлено более 55 миллионов рублей. В частности, будут установлены три станции водоподготовки на водозаборных узлах от 500 кубометров в сутки до 12 тысяч кубометров в сутки в Кашире по улице Окская, улице Советская и в деревне Никулино, улица Новая", — говорится в пресс-релизе.

По данным пресс-службы, в результате этих работ улучшится водоснабжение более 5 тысяч человек, и общее количество обеспеченных чистой питьевой водой составит 91,2% от населения округа.

По данным Роспотребнадзора за 2016 год, в Кашире обеспеченность населения доброкачественной питьевой водой из централизованных источников водоснабжения составляла 90,7%, отмечается в материале.

В сообщении напоминается, что проект "Чистая вода" утвержден государственной программой "Развитие жилищно-коммунального хозяйства" на 2017-2021 годы. Его цель — предоставить чистую воду в максимально большое количество домов Московской области. При реализации проекта особое внимание уделяется тем городским округам и муниципалитетам, где обеспеченность чистой водой составляет менее 80%.

В рамках реализации программы в Подмосковье в 2017 году завершат модернизацию 100 водозаборных узлов, заключается в пресс-релизе.