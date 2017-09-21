В Сергиево-Посадском районе появятся четыре новых гостиницы

МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. В 2018-2019 годах на территории Сергиево-Посадского района Подмосковья построят четыре новых гостиницы с общим фондом в 405 номеров, сообщил глава района Михаил Токарев.

"В 2018-2019 годах мы планируем построить еще четыре новых гостиницы с общим номерным фондом в 405 номеров. Инвестиции в строительство этих гостиниц составят порядка 883 миллионов рублей, появится 171 новое рабочее место", — сказал Токарев в интервью официальному порталу правительства Московской области.

Он добавил, что в рамках областной программы правительство Подмосковья может компенсировать инвесторам порядка 76 миллионов рублей на создание инженерной инфраструктуры гостиниц.

Токарев уточнил, что дополнительно в районе построят базу отдыха в районе деревни Машино, рекреационную зону и спортивную базу с коттеджами для отдыха вблизи деревни Голыгино.

По словам главы, сейчас в Сергиево-Посадском районе работают 36 гостиниц, семь гостевых домов, пять пансионатов. Есть старые, уже зарекомендовавшие себя гостиницы: "Центральная", "Царская деревня", старая гостиница Лавры. Есть и новые: "Барские полати" на 60 номеров, "Владимирская" на 17 номеров, "Парк-отель Пересвет" на 50 номеров.