В Подмосковье будут отмечать день рождения российского футбола

МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. День рождения российского футбола станут отмечать в Подмосковье, передает корреспондент РИА Новости.

Московская областная дума приняла закон, который закрепил в календаре праздничных и памятных дат 26 новых праздников. "Проектом предлагается установить 10 праздничных дней Московской области, которые посвящены важным общественным, политическим, культурным событиям и 16 памятных дат, которые связаны с важнейшими историческими событиями на территории нашего региона", — сказал председатель комитета Мособлдумы по вопросам образования, культуры и туризма Олег Рожнов.

Областные парламентарии законодательно закрепили День снятия осады Свято-Троицкой Сергиевой Лавры в 1610 году (будет отмечаться 22 января), День рождения Московского княжества (12 марта), в третью субботу апреля в Подмосковье будут отмечать Праздник труда, в третью субботу апреля и третью субботу мая — Дни исторического и культурного наследия Московской области (Дни подмосковной усадьбы), 6 мая — День воинской доблести Подмосковья (День памяти великомученика Георгия Победоносца, изображенного на гербе Московской области), 19 мая — День рождения российского футбола, 20 мая — День здорового образа жизни.

Также законом установлено несколько памятных дат: 29 июня — День первого русского корабля (1667), 6 июля — День памяти народного ополчения, 17-18 июля — Дни древнерусской культуры. Последняя суббота июля — День битвы при Молодях (1572), 24 августа — День национальной народной игрушки.

Третья суббота сентября теперь считается Днем леса, четвертая суббота сентября — Днем урожая Подмосковья, первое воскресенье октября — Днем Московской области, 4 октября — Днем запуска первого искусственного спутника Земли (1957), 8 октября — Днем памяти Преподобного Сергия Радонежского (1392), 15 октября — Днем мецената и дарителя, 29 октября — Днем волонтера (добровольца), 16 ноября — Днем памяти подвига героев-панфиловцев (1941), 29 ноября — Днем юного героя, 2 декабря — Днем памяти святителя Филарета Московского, 16 декабря — Днем рождения "Катюши", 29 декабря — Днем народных художественных промыслов Московской области.