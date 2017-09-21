В Подмосковье маткапитал можно будет получить только после прописки

МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Дополнительным требованием к получению выплаты регионального материнского капитала в Подмосковье станет наличие регистрации по месту жительства, передает корреспондент РИА Недвижимость.

Депутаты Московской областной думы в четверг приняли закон "О мерах социальной поддержки семьи и детей в Московской области", которым вводится дополнительное требование к получению регионального материнского капитала на территории Московской области.

"Проектом закона предусматривается, что обязательным условием предоставления мер социальной поддержки многодетным семьям является регистрация по месту жительства в Московской области, установленная по данным органов регистрационного учета", — сказал председатель комитета по вопросам охраны здоровья, труда и социальной политики Мособлдумы Андрей Голубев, представляя парламентариям проект закона с учетом поправок и замечаний.

Закон принят большинством голосов. В сопроводительных материалах уточняется, что в законе появится уточненная формулировка понятия "многолетняя семья", которая четко определяет круг лиц, имеющих право на предоставление мер социальной поддержки.