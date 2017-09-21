В Сергиево-Посадском районе более 1,6 тыс га сельхозземель введут в оборот

МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. До конца текущего года свыше 1,6 тысячи гектаров неиспользуемых земель сельскохозяйственного назначения введут в оборот в Сергиево-Посадском районе Подмосковья, сообщил глава района Михаил Токарев.

"В сложных погодных условиях весны 2017 года яровыми мы засеяли 9058 гектаров, что на 1137 гектаров меньше, чем в 2016-м. В 2017 году планируем ввести в оборот 1601 гектар ранее неиспользуемых земель сельскохозяйственного назначения. За первое полугодие ввели в оборот 625,8 гектара сельскохозяйственных угодий, или 39,1% от запланированного", — сказал Токарев в интервью официальному порталу правительства Московской области.

Он уточнил, что из зерновых культур в районе в основном сажают пшеницу, ячмень, овес — они приносят урожай до 40 центнеров с гектара; из травяной группы сажают многолетние травы, а также кормовую кукурузу.

По словам главы района, урожайных рекордов в этом году из-за холодного лета не ожидается.

Токарев добавил, что посадками в районе занимаются СПК "Кузьминский", ЗАО "ПР Васильевское", СПК "Марьино", ЗАО "Самотовино", ООО "Росмолоко-Константиново", ООО "Новая Заря".