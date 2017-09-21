В Подмосковье более 130 человек сдают ГИА в резервный день

МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Более 130 человек проходят Государственную итоговую аттестацию (ГИА) по информатике и обществознанию в резервный день дополнительного периода в Московской области, говорится в сообщении пресс-службы министерства образования Подмосковья.

"Четверг — резервный день дополнительного периода (сентябрьские сроки). Проводятся экзамены по информатике и ИКТ, обществознанию. Количество зарегистрированных: информатика и ИКТ — 21 человек, обществознание — 115 человек", — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, за ходом проведения экзаменов следят 43 аккредитованных общественных наблюдателей. Узнать свои результаты девятиклассники смогут не позднее 26 сентября 2017 года.

Государственная итоговая аттестация после завершения обучения в девятом классе (ГИА-9) — первый серьезный экзамен, который сдают учащиеся. ГИА-9 является обязательной для всех школьников и подтверждает освоение ими программ основного общего образования. Только сдав этот экзамен, выпускники могут продолжить обучение в старших классах школы или, получив аттестат, поступить в колледжи и техникумы.