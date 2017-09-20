Власти Подмосковья модернизируют бибилотеки

МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Комитет по вопросам образования, культуры и туризма Мособлдумы провел круглый стол на тему модернизации подмосковных библиотек. Об этом сообщил телеканал "360".

Проект "Перезагрузка библиотек Московской области" предполагает создание условий для системной модернизации. Кроме того, его целью является обеспечение роста посещаемости библиотек минимум на 20%. Планируется, что такие показатели будут достигнуты, благодаря новым направлениям работы с читателями, а также использованию современных технологий.

Проект предусматривает подготовку к внедрению Единой информационной системы учета библиотечных фондов. Единый библиотечный портал по принципу "одного окна" предоставляет доступ к сводному электронному каталогу и коллекции оцифрованных краеведческих изданий.

По мнению участников круглого стола, библиотека должна представлять собой не только электронный каталог и программное обеспечение, но и пространство для проведения выставок, семинаров, мастер-классов и концертов.

На данный момент проблема библиотек — старение кадров. Участники круглого стола рекомендовали Министерству культуры организовать работу по системному обучению и развитию компетенции библиотекарей, а также привлечению студентов педагогических вузов к прохождению практики в библиотеках региона.