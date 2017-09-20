Подмосковье выиграло в нескольких номинациях градостроительного конкурса

МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Сегодня стали известны победители III ежегодного Градостроительного конкурса, сообщил корреспондент "360". В финал попало сразу несколько подмосковных проектов.

Государственная информационная система обеспечения градостроительной деятельности Московской области выиграла в номинации "Лучшие внедренные информационные технологии, которые используют в градостроительной сфере". Система-победитель значительно упрощает оформление документов для инвесторов и рядовых граждан, получение информации становится более легким, кроме того, система сама по себе является банком градостроительных данных.

Перинатальный центр в Наро-Фоминске, уже активно принимающий пациентов, стал первым в подноминации "Лучший реализованный проект строительства объекта здравоохранения". В центре есть все для выхаживания малышей, а также для последующего наблюдения детей вплоть до семилетнего возраста.

ЖК "Сабурово Парк" в Красногорске победил в номинации "Лучший реализованный проект застройки территории объектами малоэтажного строительства".

Московская область — постоянный участник Градостроительного конкурса Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства России и ежегодно становится победителем в различных номинациях.