В Подмосковье проверят доступность городской среды для инвалидов

МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. 23 сентября в Московской области экспертными группами будет проведена проверка уровня доступности городской среды и экскурсионных объектов для лиц с ограниченными возможностями. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу первого заместителя председателя правительства Московской области Ольги Забраловой.

По словам Забраловой, мероприятие будет проведено в преддверии Чемпионата мира по футболу 2018 года. Группа инвалидов совместно с экспертами посетят Сергиев Посад, ознакомятся с достопримечательностями Свято-Троицкой Сергиевой Лавры и оценят гостиничные и спортивные комплексы.

"Важно работать над тем, чтобы туристические объекты были готовы принять маломобильных граждан. Например, в 2017 году субсидия из областного бюджета на создание доступной среды в муниципальных учреждениях культуры составила 19,6 миллиона рублей", — заявила Ольга Забралова.

В Министерстве культуры Московской области также отметили, что доля объектов, доступных для маломобильных граждан в сфере культуры и дополнительного образования сферы культуры, в 2017 году составила 49,1%. Ожидается, что в 2018 году этот показатель увеличится до 56,4%.