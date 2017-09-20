На чемпионате мира в Китае лучники-инвалиды из Подмосковья завоевали медали

МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Лучники из Подмосковья завоевали шесть медалей — золото, четыре серебра и бронзу — на прошедшем в Китае чемпионате мира по стрельбе из лука среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата, говорится в сообщении пресс-службы министерства физической культуры и спорта Московской области.

"Награду высшего достоинства завоевал Иван Козлов в блочном луке (командный микст). Серебряные медали выиграли Елена Крутова и Игорь Мешков в блочном луке (командный микст W1), а также Константин Донской и Игорь Мешков в блочном луке (мужская команда)", — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, в личном первенстве бронзовую медаль завоевал Константин Донской в блочном луке W1.

Министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков поздравил лучников с отличным выступлением на мировом первенстве.

"Школа обучения мастерству стрельбы из лука в Подмосковье работает на высочайшем уровне и выпускает не только призеров, но и чемпионов мира. Благодарю спортсменов и тренеров за проделанный труд", — отметил Терюшков.