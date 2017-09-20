В Воскресенске пройдет ярмарка "Сделано в Подмосковье"

МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Жители подмосковного Воскресенска с 25 сентября по 1 октября смогут посетить региональную ярмарку "Сделано в Подмосковье", где представят большой выбор молочной и фермерской продукции, говорится в сообщении пресс-службы министерства потребительского рынка и услуг Московской области.

Сезонная тематическая ярмарка призвана представить местным жителям продукцию сельхозпроизводителей и фермеров Московской области.

"Ожидается, что участниками ярмарки станет порядка 60 предприятий и фермеров Подмосковья. В частности, свою продукцию жителям предложат такие производители, как "Воскресенскхлеб", "Коломенская пастила", фермерское хозяйство Бонцев В. А., частная сыроварня Артема Ильиных", — приводятся в материале слова министра потребительского рынка и услуг региона Владимира Посаженникова.

По данным пресс-службы, на ярмарке будет представлен большой выбор молочной и фермерской продукции: сыры, колбасные изделия, рыбные деликатесы, овощи, фрукты, товары легкой промышленности и многое другое.

Как отмечается в материале, кроме ярмарочной торговли, гостей ярмарки ждет насыщенная культурно-развлекательная программа: выступления местных творческих коллективов, игры и конкурсы.