Telegram-канал появился у Минтранса Подмосковья

МОСКВА, 20 сен — РИА Недвижимость. Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области открыло канал в Telegram, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

"Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области запустило свой канал в Telegram. Теперь для того, чтобы узнать последние новости о дорогах и транспорте в регионе достаточно перейти по ссылке и подписаться: https://t.me/mtdiMo", — сообщается в документе. В нем добавляется, что канал также можно найти в мессенджере по поиску @mtdiMo.

Ежедневно подписчикам будет доступна самая актуальная информация о дорогах и транспорте Подмосковья: сведения об изменениях в расписании и маршрутах общественного транспорта, данные о состоянии дорог, ходе их строительства и ремонта, итоги и фотоотчеты уже реализованных проектов, информация о ДТП, новых парковках и перекрытиях движения, указывается в материале.

Канал открыт для того, чтобы у жителей Московской области появилась дополнительная возможность оперативно получать информацию о дорожно-транспортной ситуации в регионе, указывается в сообщении.