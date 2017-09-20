Восстановлением краснокнижных растений в Подмосковье займутся в 2019 г

КРАСНОГОРСК (МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ), 20 сен — РИА Новости. После восстановления подмосковных лесов, пораженных жуком-короедом, комитет лесного хозяйства Московской области приступит к восстановлению в регионе популяции краснокнижных растений, сообщил журналистам заместитель председателя правительства Московской области Александр Чупраков.

"Восстановление популяции краснокнижных растений в Московской области — это следующий этап после восстановления лесов, пострадавших от эпидемии жука короеда, пик которой пришелся на 2013 год. Сейчас акцент делается на массовое озеленение заброшенных территорий, но мы безусловно придем к восстановлению краснокнижных растений. Это очень важный этап", — сказал Чупраков, подводя итоги акции "Наш лес. Посади свое дерево".

Он отметил, что на вырубку пораженных участков леса в Московской области на общей площади 74 гектара необходимо еще 2 года. "Но к 2019 году мы завершим санитарные рубки и приступим к лесовосстановлению", — добавил Чупраков.

Ежегодная акция "Наш лес. Посади свое дерево" прошла в Подмосковье 16 сентября в пятый раз. В ней приняли участие более 150 тысяч человек, высадивших на землях гослесфонда и в парках муниципалитетов более 1,7 миллиона деревьев.