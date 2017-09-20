Доступность туристических объектов для инвалидов проверят в Подмосковье

МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. В преддверии чемпионата мира по футболу эксперты проверят доступность туристических объектов для инвалидов в Московской области, проверки начнутся 23 сентября, говорится в сообщении пресс-службы первого заместителя председателя правительства Подмосковья Ольги Забраловой.

"Московская область 23 сентября примет экспертные группы, которые определят уровень доступности городской среды и экскурсионных объектов для лиц с ограниченными возможностями. Мероприятия пройдут в преддверии чемпионата мира по футболу в 2018 году", — сообщила Забралова.

По данным пресс-службы, эксперты и группа детей и взрослых-инвалидов посетят Сергиев Посад, где, в частности, ознакомятся с достопримечательностями Свято-Троицкой Сергиевой лавры. Кроме того, эксперты оценят гостиничные и спортивные комплексы. Путешествие предполагается на ретропоезде с использованием паровой тяги. Серия экспертных поездок проводится ООО "РЖД Тур" и Московской городской организацией Всероссийского общества инвалидов.

"Важно работать над тем, чтобы туристические объекты были готовы принять маломобильных граждан. Например, в 2017 году субсидия из областного бюджета на создание доступной среды в муниципальных учреждениях культуры составила 19,6 миллиона рублей", — подчеркнула первый вице-премьер.

По информации министерства культуры Московской области, в 2017 году доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов в сфере культуры и дополнительного образования сферы культуры, составила 49,1% от общего количества приоритетных объектов. В следующем году этот показатель необходимо довести до 56,4%.