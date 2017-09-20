В подмосковном Клину пройдет фестиваль "Сыграем песню русскую"

МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Жители подмосковного Клина смогут посетить концерты лучших исполнителей русской песни на фестивале "Сыграем песню русскую", который стартует 22 сентября и пройдет на трех площадках, говорится в сообщении пресс-службы администрации района.

"Второй фестиваль-конкурс "Сыграем песню русскую" откроется в Клину 22 сентября. Клинчан и гостей района в эти дни ждет насыщенная программа: концерт-открытие специальных гостей праздника, конкурсная программа и церемония награждения победителей с гала-концертом лучших исполнителей", — сказала глава Клинского района Алена Сокольская.

По данным пресс-службы, фестиваль откроется в Сестрорецком парке 22 сентября, специальным гостем мероприятия станет ансамбль "Живица", который исполнит композиции в жанре фолк-рока.

Как отмечается в материале, в зале детской школы искусств имени Чайковского 23 сентября пройдет конкурсная программа. В ней примут участие 13 коллективов, 22 вокалиста и десять солистов-инструменталистов из Клина, Твери, Реутова, Лихославля, Селятина, Пушкина и Москвы. В жюри войдут заслуженная артистка России Татьяна Саванова, руководитель Дома народного творчества Тверской области Елена Марина и представители министерства культуры Московской области.

Также 23 сентября в парке усадьбы Майданово состоится гала-концерт победителей — параллельно с ним пройдут народные гуляния в рамках фольклорного праздника урожая "Золотой кабачок".