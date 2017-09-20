В Подмосковье уже почти на треть выполнили программу "Светлый город"

МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. В Московской области губернаторскую программу "Светлый город", в рамках которой устанавливают новые уличные светильники, выполнили уже почти на 30%, говорится в сообщении пресс-службы заместителя председателя правительства Московской области Дмитрия Пестова.

По данным пресс-службы, программа "Светлый город" была инициирована губернатором Московской области Андреем Воробьевым в начале 2017 года на основании обращений жителей. Ее задача — улучшение ситуации с освещенностью улиц, автодорог, дворов и общественных мест.

"В рамках программы будет установлено в общей сложности 57 тысяч новых светильников. Новые точки освещения устанавливаются как за счет областного бюджета, так и по муниципальным программам. По состоянию на 20 августа, программа реализована почти на 30% — основной объем работ по вводу в эксплуатацию новых светильников запланирован на четвертый квартал", — говорится в сообщении.

Лидерами по установке уличных светильников за счет бюджета Подмосковья являются городские округа Луховицы, Краснознаменск, Звездный городок, Дубна, Люберцы. На этих территориях мероприятия исполняются в соответствии с утвержденными дорожными картами, дополняется в сообщении.

В пресс-релизе подчеркивается, что в части реализации муниципальных программ хорошие результаты показали Можайский район, городские округа Бронницы, Кашира, Мытищи, Шаховская, Озеры, Серебряные Пруды. В этих муниципальных образованиях плановый показатель на год по модернизации точек освещения уже достигнут.

В число отстающих входят городские округа Лобня и Черноголовка, добавляется в сообщении.

"Все запланированные работы по программе "Светлый город" должны быть завершены до конца ноября. Особое внимание необходимо уделить модернизации систем наружного освещения бывших военных городков, переданных в муниципальную собственность, а также муниципальных образований, на территории которых расположены объекты инфраструктуры чемпионата мира по футболу 2018 года", — подчеркнул Пестов.