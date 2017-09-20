Полигон "Царево" в Пушкине рекультивируют по схеме ликвидации "Кучино"

МОСКВА, 20 сен — РИА Недвижимость. Рекультивация полигона твердых бытовых отходов (ТБО) "Царево" в подмосковном Пушкине будет проводиться с учетом опыта Балашихи по ликвидации полигона "Кучино", говорится в сообщении Московской областной думы.

"Рекультивацию полигона ТБО "Царево" планируется завершить в 2021 году. Администрация Пушкинского района совместно с Минэкологии региона готовит техзадание по будущей рекультивации полигона. За основу будет взят опыт Балашихи, где был закрыт полигон "Кучино", – сообщается в документе. Как указывается в нем, решение принято на выездном заседании комитета Мособлдумы по экологии и природопользованию в Пушкине.

В настоящее время администрацией Пушкинского района принимаются меры по расторжению контракта с действующим эксплуататором полигона, говорится в материале. От нескольких организаций поступили предложения по предрекультивационным работам, в том числе предлагается очистить прилегающую территорию, принять меры по недопущению скопления фильтратов, создать ограждение тела полигона по периметру и т. д. Согласно проекту рекультивации, получившему положительное заключение государственной экологической экспертизы, полигон будет оборудован системой удаления свалочных газов и откачки фильтрата. Затем полигон накроют грунтами с плодородным верхним слоем и высадят растения.

Разработку проекта рекультивации полигона предлагается организовать до апреля 2018 года, далее будут проведены общественные слушания проекта и конкурс по выбору подрядной организации. Завершение работ по рекультивации намечено на 2021 год, заключается в сообщении.

В Московской области 16 действующих полигонов ТБО. В рамках реализации проекта "Создание новой системы обращения с отходами" в Подмосковье появится 6 новых современных, экологически безопасных мусороперерабатывающих комплексов. Из старых полигонов останется 7 объектов, которые будут полностью модернизированы. До 2022 года в Подмосковье начнут действовать 4 завода по термическому обезвреживанию твердых коммунальных отходов.